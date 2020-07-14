Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı - Son Dakika

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Karabük'te lokma tatlısı ikram edildi.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Karabük'te lokma tatlısı ikram edildi.

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AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 10 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açıldığını hatırlattı.

Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete başlanacağını belirten Güneş, " Türkiye'nin son 3-4 yıldır aldığı kararlara baktığımız zaman artık kendi kararlarını kendinin aldığını görüyoruz. Milli menfaatimiz ve ihtiyacımız neyi gerektiriyorsa o konuda kararların alındığını görüyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı yaşanan sevinci vatandaşlarla yaşamak amacıyla lokma dağıtıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kent sakinlerine lokma tatlısı dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Danıştay, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı - Son Dakika

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