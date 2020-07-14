Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı dağıtıldı - Son Dakika

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Hatay'da lokma tatlısı ikram edildi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, 86 yıllık Ayasofya hasretinin son bulmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın "kılıç hakkı" gereği Ayasofya'yı cami olarak hizmete sunduğunu vurgulayan Yeloğlu, Ayasofya'nın açılmasıyla zincirlerin kırıldığını aktardı.

Bu konunun yeni bir kararla düzeltilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Yeloğlu, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun, Türk'ün kızıl elmalarından biri olan Ayasofya'nın açılması işte bugün bizlerin de hizmetkarı olmaktan, yoldaşı olmaktan gurur duyduğumuz Recep Tayyip Erdoğan tarafından zincirleri kırılıp tekrar eski haline yani camiye döndürüldü. Cumhurbaşkanımızın yanında dağ gibi duran Milliyetçi Hareket Partisi'nin bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye de buradan şükranlarımızı sunuyoruz."

Konuşmaların ardından dualar edildi, kent sakinlerine lokma tatlısı dağıtıldı.