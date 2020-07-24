AYASOFYA ÖNÜ DOLDU; TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar- Kabataş Tramvayı'nın Kabataş- Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar- Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama da "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" denilmişti.

- İstanbul