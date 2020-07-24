AYASOFYA ÖNÜ DOLDU; TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU - Son Dakika

AYASOFYA ÖNÜ DOLDU; TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar- Kabataş Tramvayı'nın Kabataş- Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar- Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama da "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" denilmişti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:38
Kaynak: DHA
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