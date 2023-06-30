Yunanlar'dan Ayasofya Önünde Provokasyon - Son Dakika
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Yunanlar'dan Ayasofya Önünde Provokasyon

30.06.2023 14:45

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Ayasofya, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrar cami olarak açıldı. Ancak bu durum birçok ülkenin tepkisini çekti. Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek provokatif bir eylem gerçekleştirdi. Bu olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı.

AYASOFYA ÖNÜNDE PROVAKASYON

Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Cami'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi. Binlerce Müslüman'ın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami, son olarak Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas'ın provokatif eylemine şahitlik etti.

"BİRGÜN GERÇEK SAHİBİNE DÖNECEK"

Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul'da bir Yunan şehri olacak" ifadelerini kullandı.

"ANCA UZAKTAN BAKARSIN"

Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

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