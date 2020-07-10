Ayasofya önünde sevinç gösterileri - Son Dakika

Ayasofya önünde sevinç gösterileri

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında vatandaşların Ayasofya Meydanı'ndaki sevinç gösterileri sürüyor.

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında vatandaşların Ayasofya Meydanı'ndaki sevinç gösterileri sürüyor.

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Meydanda toplanan yaklaşık 500 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik paylaşımının ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Milli Türk Talebe Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, "İstikbal İslam'ındır." pankartı açtı. Osmanlı sancağı ve Türk bayrakları açan vatandaşlar, tekbir de getirdi.

Vatandaşlardan Abdurrahman Sacit Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ve duygularını anlatmakta zorluk çektiğini belirterek, "Birçok mitinge ve namaza katıldık. Ayasofya'daki zincirler kırılsın diye çok dua ettik. Bugün Rabbim bize nasip etti. Benim gözümde Recep Tayyip Erdoğan Fatih'tir. Bize çok büyük sevinç yaşattı." diye konuştu.

Göksu, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini vurgulayarak, "Bu tarihi an bizim için çok kıymetli oldu. Bu çok uzun ve kutlu bir yürüyüştü. İnsanlar öbek öbek geliyor, gelmeye de devam edecek. Hüznümüz sevincimizden kaynaklanıyor." dedi.

Ferdinaz Koyuncu da çok duygu yüklü olduğunu dile getirerek, "İnşallah Allah içerisinde namaz kılmayı nasip etsin. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir zafer değil. Hak edilmiş hakkımızın bugüne kadar geciktirilmesi. Atmosfer çok güzel. Anlam ve mana yüklü." ifadesini kullandı.

Bursa'dan İstanbul'a ziyaret için gelen ve kararın açıklanması dolayısıyla Ayasofya Meydanı'na koştuğunu anlatan Yasemin Güraslan da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Güraslan, "Arkadaşımla buluşmak için Eminönü'ndeydim. Haberlerde geçiyor. Ne oldu karar? diye sordum. Ben dinledim ve havalara hopladım. Çok önemli bir karar. Bugün Fatih Sultan Mehmet kabrinde gayet rahat bir şekilde uyuyacak." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü, Ayasofya Meydanı, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:23 Kaynak: AA

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