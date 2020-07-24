Ayasofya önünde toplananlar her geçen dakika artıyor - Son Dakika

AYASOFYA Camisi önünde namaz kılmak için toplanan kalabalık her geçen dakika artıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Caminin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için uzun süredir devam eden hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından Cuma namazını kılmak için Ayasofya'ya geldi. Cami önündeki kalabalık, zaman zaman tekbir getirirken, seccadelerini sererek Cuma namazı için hazırlıklarını yaptı.

"DÜN İKİNDİDEN BERİ BURADA BEKLİYORUZ"

Cuma namazını kılabilmek için dün ikindiden beri Sultanahmet 'te olduklarını ve geceyi burada geçirdiklerini ifade eden Ali Kalınkara, "Öncelikle tabii, 90 yıllık bir beklenti vardı. Çok şükür bugün açıldı. Açılmasına sebep olan herkese, başta cumhurbaşkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Burası Aslına döndüğü için mutluyuz. Dün ikindiden sonra buraya geldik, Sabaha kadar Sultanahmet Camii'nde kaldık, geceyi burada geçirdik" dedi.

"ZİNCİRLERİ KIRDIK, MUTLUYUZ" Sakarya'dan geldiklerini dile getiren Samet Gümüş, "Sakarya'dan geldik. Gece 2'de çıktık yola. Nasip bugününeymiş, şükür kavuşturana diyorum. Zincirleri kırdık, mutluyuz" şeklinde konuştu.

"ZOR YER BULDUM"

Vatandaş Ahmet Yeşilbudak, " Zeytinburnu'ndan geldim. Buraya gelmek için sabah namazını kılıp çıktım. Zor yer buldum. Burası ibadete açıldığı için çok mutluyum. İnşallah böyle devam eder. Ama herkes birbirinden uzak dursun. Seccadelerimizi de aldık, geldikö ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş Sebahattin Ünal ise, " Ayasofya Camii'si müzeye çevrilmişti. Bugün bu zincirler kırıldı, bunun sevinci içindeyiz. İslam medeniyeti insanlığa huzur, saadet verir. Ayasofya'nın açılması, ülkemizi bela ve musibetlerden koruyacakö diye konuştu.

- İstanbul