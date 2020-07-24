Ayasofya önünde yoğunluk; Camiye girebilmek için sıra beklediler - Son Dakika

CUMA namazının kılınmasıyla ibadet açılan Ayasofya Camii'nin çevresinde yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlar sırayla camiye alınırken çok sayıda vatandaş camiye girebilmek için bekledi.

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii çevresine akın etti. Ayasofya Camii çevresindeki yoğunluk devam ediyor. Çok sayıda vatandaş camiye girebilmek için sırada bekliyor. Bariyerlerin arkasında bekleyen vatandaşlar sırayla caminin içine alınıyor. Bazı vatandaşlar ise Ayasofya Meydanı'ndan camiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"BİR HAYALDİ ŞİMDİ BİZİM GERÇEĞİMİZ OLDU"

Ayasofya Camii'ne girebilmek için bekleyen Meryem Kurt , "Çok mutluyuz. Senelerdir Ayasofya'nın cami olması için çeşitli eylemlere, yürüyüşlere katıldık. Bir hayaldi. Şimdi bizim gerçeğimiz oldu. Çok mutluyuz. İnşallah içeri girebilmek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ADANA'DAN AYASOFYA'NIN AÇILIŞI İÇİN GELDİK"Ayasofya'nın açılış töreni için Adana'dan İstanbul'a gelen Mahmut Mustafa Ballı, "Adana'dan Ayasofya'nın açılışı için geldik. 86 yıl sonra bu açılışa şahit olmak bizi gururlandırdı ve duygulandırdı. Adana'dan iki gün önce geldim. Akşam Sultanahmet Camii'nde kaldım. Uykusuz bir gece geçirdik ama değdi" diye konuştu.

- İstanbul