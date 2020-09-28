'Ayasofya Sempozyumu', cuma günü başlayacak - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenecek 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' 2 Ekim Cuma günü İstanbul'da başlayacak. Açılış konferansına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak.

DİB'in Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle düzenlediği 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' cuma günü açılış konferansıyla başlayacak. Ayasofya Camii avlusunda yapılacak olan açılış konferansına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da katılarak konuşma yapacak. 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumun oturumları, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurulacak dijital platformlar üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. DİB'den sempozyum ile ilgili yapılan açıklamada, "Ayasofya'nın tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutması, bünyesinde barındırdığı kültür mirasının dinler tarihi ve Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan sempozyumda, ulu mabedin medeniyetimizdeki eşsiz değerini din ve ibadet tarihi ekseninde mercek altına alacak" denildi.

SEMPOZYUMDA 9 OTURUM YAPILACAKTebliğcilerin, bulundukları yerlerden online olarak sunumlarını gerçekleştirecekleri sempozyumun 1'inci oturumunda 'Ayasofya Tarihi', 2'nci oturumunda 'Ayasofya ve Mimari', 3'üncü oturumunda 'Ayasofya, İlim ve Hikmet', 4'üncü oturumunda 'Ayasofya ve İbadet', 5'inci oturumunda 'Ayasofya ve Din Hizmeti', 6'ncı oturumda 'Ayasofya ve Sanat', 7'nci oturumda 'Ayasofya ve Edebiyat ', 8'inci oturumda 'Ayasofya ve Seyahatnameler' ve 9'uncu oturumda 'Ayasofya ve Vakıf Geleneği' başlıkları ele alınacak.

Katılımcılar sempozyum oturumlarını online olarak https://ayasofyasempozyumu.com/ adresinden 'Ön Kayıt Formu' doldurarak alacakları canlı yayın linki, kullanıcı adı ve şifreyle takip edebilecekler. Oturumlar ayrıca DİB'in sosyal medya hesaplarından, 'Ayasofya Sempozyumu' isimli YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -