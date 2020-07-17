"Ayasofya Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli" - Son Dakika

"Ayasofya Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli"

TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından memleketi Tekirdağ'a gelen ve burada bir dizi ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından memleketi Tekirdağ'a gelen ve burada bir dizi ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya Camii'nin Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli olduğunu söyledi.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Çorlu TSO ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, oda yöneticileri ve protokol üyelerince karşılanan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, yerli otomobil üretimi yapılacak olan fabrikanın temel atma töreni ve yerli otomobil konusundaki soruya, "Bu konuyla ilgili olarak daha önce bir tanıtım yapılmıştı Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için bir faaliyet başlatıldı ve açıklanan takvim dahilinde sürüyor, salgın sürecine rağmen bütün dünyada bu tür çalışmalar faaliyetler, açılışlar temel atma törenleri ertelenirken yarın inşallah çok büyük bir projenin ilk adımı atılmış olacak ve planlandığı gibi de devam edecek" yanıtını veren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak olan Cuma namazıyla yeniden cami olarak ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili soruya da yanıt verdi.

"Bu tarihi bir karardı" diyen TBMM Başkanı Şentop, " Danıştay'ın kararı ve arkasından Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın açılışı ile ilgili imzalamış olduğu kararname tarihi bir karardı. Ayasofya aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü ama o tarihten bu yana Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halde bir türlü ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu bir ukdeydi bütün milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah fiilen de önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk Cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bu Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Daha sonra oda yöneticileri ile düzenlenen bir toplantıya katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ziyaret anısına fotoğraf çektirilmesinin ardından Çorlu'dan ayrıldı.

(Serdar Şahin/İHA)

Mustafa Şentop, Ayasofya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ayasofya Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 05:29:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ayasofya Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]