Ayasofya: UNESCO, statü değişikliğinin öncesinde kendisine bildirilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

Ayasofya: UNESCO, statü değişikliğinin öncesinde kendisine bildirilmesi gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendisine bilgi verilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin incelemesine tabi olabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendisine bilgi verilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin incelemesine tabi olabileceğini söyledi.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı

Danıştay 10'uncu Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada aldığı kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Hükümete yakın bazı köşe yazarları ve yabancı haber ajansları, Danıştay'ın oybirliğiyle 1934 tarihli kararın iptali yönünde karar aldığını ve bunun Cuma günü açıklanacağını öne sürdü.

UNESCO'dan Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, Ayasofya'nın müze olarak Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını ve bunun bazı yükümlülük ve hukuki müeyyideleri beraberinde getirdiği belirtildi.

UNESCO, "Bu nedenle, devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapılmamasını sağlamalıdır. Yapılacak değişikliklerin ilgili devlet tarafından önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor ve gerekli durumlarda bunun Dünya Kültür Mirası Komitesi tarafından gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir" denildi.

UNESCO, konuyla ilgili kaygılarını Türkiye'ye mektup yazarak birkaç kez dile getirdiklerini ifade etti.

UNESCO, "Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Eşi benzeri olmayan mimari başyapıtlardan biri"

Ayasofya, 1985 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alındı.

UNESCO'nun web sitesinde Ayasofya, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin "eşi benzeri olmayan mimari başyapıtlarından biri" olarak tanımlanıyor.

UNESCO, Ayasofya'nın inşa edildikten sonraki dönemlerde önce kilise, daha sonra camilere ilham verdiğini belirtiyor.

Yunanistan, geçen ay içerisinde UNESCO'ya yazdığı mektupta, Ayasofya'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.

Ayasofya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:42 

Son Dakika Dünya Ayasofya: UNESCO, statü değişikliğinin öncesinde kendisine bildirilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

18:53 BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 02:25:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya: UNESCO, statü değişikliğinin öncesinde kendisine bildirilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]