Ayasofya'ya gidemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kıldı - Son Dakika

Şehir dışından gelip Ayasofya Camii'ne alan dolduğu için gidemeyen vatandaşlar Cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Açılışı bugün gerçekleştirilen Ayasofya Camii'ne vatandaşlar akın etti. 86 yıl sonra açılan Ayasofya'da Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar alanı tamamen doldurdu. Şehir dışından gelen vatandaşlar ise Ayasofya'ya gidemeyince Yenikapı'da kurulan alanda Cuma namazını kıldılar. Alana kurulan dev ekranlardan Ayasofya'yı da canlı izleyen vatandaşlar, gidemeseler de oradaki atmosferi de izleyebildiler. Kimi gelenler Ayasofya'ya gidemedikleri için üzgün olduğunu söylerken kimileri de "gidemesek de o hissiyatı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YANINDA OLMASAK DA BURADAN O HİSSİYATI YAŞIYORUZ"

Ayasofya'nın açılmasını sabırla beklediklerini dile getiren Enes Hamzaoğlu, " Sakarya'dan geliyoruz. Ayasofya'yı görmeye geldik. Ama yer olmadığı için gidemedik. Cuma namazını burada kıldık. Mutluyuz. Yanında olmasak da buradan o hissiyatı yaşıyoruz. Ayasofya'nın açılması anlatılmaz bir hissiyat. Sabırla bekliyorduk. Bu millete nasip oldu " diye konuştu.

"86 YILLIK BİR HASRET VAR İÇİMİZDE"

İstanbul'da birkaç gün daha duracağını ve Ayasofya hasretini gidereceğini belirten Behzat Er, "Ayasofya'ya gidemedim. Gerçekten üzüldüm. Çok yoğunluk vardı. Birazda virüsten korkarak o tarafa giremedik. Virüsten dolayı kalabalığın hüznünü yaşıyoruz. 86 yıllık bir hasret var içimizde. Onu gidermeye geldik. Allah'ın izniyle ilerideki zamanlarda gitmeyi düşünüyoruz. Cuma'yı hocamızın eşliğinde bu meydanda kıldık. 2-3 gün boyunca İstanbul'da duracağım. İnşallah hasretimi gidereceğim " şeklinde konuştu.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)