Ayasofya'ya yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu ilgisi - Son Dakika

Danıştayın kararı öncesi Ayasofya önünde hareketlilik yaşandı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu Ayasofya önünde gelişmeleri takip ediyor.

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararı bugün açıklanması bekleniyor. Danıştayın kararı öncesi Ayasofya önünde hareketlilik yaşandı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu Ayasofya önünde toplandı. Yabancı turistler de fotoğraf çekerken, çok sayıda basın mensubu tarafından gelişmeler takip ediliyor.

(Caner Sönmez/İHA)