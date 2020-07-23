Ayasofya'yı gül kokusu saracak - Son Dakika

Ayasofya'daki ilk namaz öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla, cami ve çevresi gül suyu ile yıkanacak.

Ayasofya Camii 24 Temmuz 2020'de kılınacak ilk cuma namazıyla ibadete açılıyor. Isparta Belediyesi de ilk ibadet öncesinde cami içerisini ve çevresini gül suyu ile yıkayacak. Bu doğrultuda bir ton doğal gülsuyu ile cami içinde kokulandırma çalışması yapılacak. Yine 20 ton esansiyel gül suyu ile de dış mekanlar yıkanacak. Ayrıca camiye gelecek olan vatandaşlar için de küçük kutularda 10 bin adet gül lokumu dağıtımı yapılacak.

Bu doğrultuda hazırlıklar tamamlanırken, 'Ayasofya Gül Kokuyor' sloganıyla hazırlanan ve içerisinde tonlarca gülsuyu ve çeşitli ikramları barındıran araç İstanbul'a yola çıktı. Yine Ayasofya Camiine gidecek bir araç ise Isparta'dan yola çıkmadan şehir merkezinde caddeleri gülsuyu ile yıkadı.

(Levent Doğan/İHA)