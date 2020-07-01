Ayayorgi koyunda 35 yıldır hizmet veren beach club yeni ismiyle açılıyor - Son Dakika

Ayayorgi koyunda 35 yıldır hizmet veren beach club yeni ismiyle açılıyor

Çeşme Ayayorgi koyunda 35 yıldır hizmet veren bir beach club, tümüyle yenilerek kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Çeşme Ayayorgi koyunda 35 yıldır hizmet veren bir beach club, tümüyle yenilerek kapılarını açmaya hazırlanıyor.

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Çeşme'de hizmet veren Paparazzi Beach Club, tümüyle yenilenerek Cozy Çeşme adıyla kapılarını açmaya hazırlanırken, mekan, yeni işletme anlayışı ve şık dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Cozy Çeşme'de, korona virüsü nedeniyle de üst düzey tedbirler alındı ve 600 kişilik mekanın kapasitesi 400'e düşürülerek sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirildi.


İşletme sahipleri İlyas Köse ve Özcan İçli, tüm hijyen kurallarına uyarak dizayn edilen mekanla ilgili şu bilgileri verdi:


"Ayayorgi koyunun en güzel yerinde yer alan mekanımızda; plaj, eğlence ve lezzet bir arada sunuluyor. İtalyan mutfağı ile ön plana çıkan işletmede risotto, ıstakoz, deniz mahsüllü salata ve deniz mahsüllü diğer spesiyallerimizi beğeniye sunacağız. Geceleri ise unutulmaz 80'ler 90'lar müzikleri eşliğinde yemek ve eğlence ile konuklarımızı ağırlayacağız. İşletmemizin içerisinde Yomumu yoğurt ve Türkiye'nin sevdiği cheesecake markası Cafe Ponte de yer alıyor." - İZMİR

Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayayorgi koyunda 35 yıldır hizmet veren beach club yeni ismiyle açılıyor - Son Dakika

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