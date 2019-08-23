Murat Balcı çiftinin omuriliğinde tümör bulunan oğulları Ateş Ayaz (2.5), geçen 1 Temmuz'da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde geçen zorlu bir tedavi süresinin ardından hastaneden taburcu edilen Ayaz, 67 gün sonra evine kavuştu.

Gaziemir'de oturan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz Balcı, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği belirtilen Ayaz, yetkililerin devreye girmesiyle 1 Temmuz Pazartesi günü İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. 5 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde tedavisi devam eden Ateş Ayaz Balcı, günler sonra hastaneden taburcu edildi.

Ateş Ayaz'ın annesi Nida Balcı, zor kısmı atlattıklarını, artık daha umutlu olduklarını belirtti. Balcı, "Hastanedeki sancılı süreci atlattık. Bundan sonrası artık Ayaz'a kaldı. Nasıl bir ilerleme gösterecek, göreceğiz. Onun hayata tutunma çabasına bağlı" diye konuştu.

'AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA KALBİ DURDU'

Hastanede yapılan ameliyatın ardından Ateş Ayaz Balcı'nın kalbinin durduğunu, doktorların çabası ile oğlunun hayata döndüğünü anlatan Nida Balcı, hastanede geçirdikleri zorlu sürece dair şunları söyledi:

"Ameliyat güzel geçtiği için çok sevindik. Bir gün sonra kalbinin durduğunu öğrendik. O anlar çok kötüydü. Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırıldı. Sonra havale geçirdi. Daha sonra ellerini, kollarını oynatmaya başladı. Bir süre sonra hareketleri de gitti. Ardından yapılan tedavilerle kendine gelmeye başladı. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon Ünitesine alındığında daha iyi gelişmeler yaşandı. Eve gideceğimizi söylediğimde canlandığını, ellerini yukarıya kaldırmaya çalıştığına, kafasını mutlu bir şekilde salladığına şahit oldum. Umuyorum eve gittiğimizde daha güzel gelişmeler olacak."

Ateş'in ev ortamına alıştıktan sonra fizik tedaviye başlayacaklarını söyleyen Nida Balcı, bu sürede kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

'TÜMÖRÜN TAMAMI ÇIKARILAMADI'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ise, Ateş Ayaz Balcı'nın omuriliğindeki tümörün tamamının temizlenemediğini belirtti. Anıl, "Ayaz geldiğinde, kritik bir durumdaydı. Solunum cihazına bağlıydı. Bu bölgeye beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyat uygulandı ama tümörün bölgesi kritik bir bölge. Tamamen çıkarılamadı. Ameliyat sonrası hastanın vücut dengesini bulması bayağı zaman aldı. Ama tümör tam olarak çıkarılmadığı ve bölge itibariyle solunum merkezini etkilediği için solunum cihaz desteğine ihtiyacı vardı. Solunum cihaz desteğine alındı. İzlemeler devam edecek" dedi. Aileye evde bakımını sürdürebilmesi için eğitimler verildiğini anlatan Anıl, kendilerinin de hastanın sağlık durumunu takip edeceklerini söyledi.

Ateş Ayaz Balcı daha sonra 112 ambulansı ile hastaneden İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evlerine götürüldü.