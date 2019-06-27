Ayaz Bursa'ya başsavcı vekili oldu
1 saat önce
Bir dönem Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mehmet Ayaz, Bursa'ya başsavcı vekili olarak tayin edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Bir dönem Gemlik
Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mehmet Ayaz
, Bursa
'ya başsavcı vekili olarak tayin edildi.
2015 yılında Gemlik'ten Ünye
'ye atanan, ardından Ordu
ve Kırıkkale
'deki görev yapan Başsavcı Mehmet Ayaz, son kararname ile Yargıtay
savcısı oldu. Ayaz, son düzenlemeyle Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine tayin edildi.
Ayaz, Kırıkkale'de onuruna düzenlenen veda yemeğinin ardından Bursa'ya yolcu edildi. - BURSA
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