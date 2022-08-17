Ayaz Erdoğan hep mi ben? Şarkısı sosyal medya üzerinde oldukça sık şekilde kullanılmakta ve dinleyenler tarafından oldukça sevilmektedir. Birçok akım videosunda yer alan şarkı, Ayaz Erdoğan tarafından yapılmıştır. Peki Ayaz Erdoğan hep mi ben sözleri nelerdir? Ayaz Erdoğan kimdir? hep mi ben şarkısı sözleri!
İnan hep mi ben?
Düşücem yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden?
İnan hep mi ben?
Düşücem yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden? A-ah
Hiç anlamadılar
Gönülde yatan
Tek derdiniz para pul
Sevmek ne pahal
Ne villa, araba
Ne lüks bir telefon
Sonumuz mezarda
Geriye ne kaldı?
Bi' ara sıra sor, sor hâlimi nasıl
Ekle üstüme dert, çektim billah sabır
Ne istediysem yok, olmadı hiçbi' şey
Söylesene bana, kaldı kaç adım?
Yandım, nedense sönemiyorum
Bile bile yürüyorum hâlâ
Önümü göremiyorum
Bu dertten yeter
İnan hep mi ben?
Düşücem yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden?
İnan hep mi ben?
Düşücem yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden? A-ah
Susmasaydın bari (yeah)
Kanmasaydım sana
Bilmeden tutundum
Düşerken bi' yandan
Yanlış hesaplar bu
Dediler, "Baba *** ***"
***** yan masadan
İnadına koştum durdum hep
Bi' yanım nefret ediyo, neden?
Tüm yükleri üzerimden alın
Gücüm yetmiyo
Bi' heves, etmedim pes asla
Kader bize nasip etmiyo
Yine de boşver olanların önemi yok
Beni bırak
İstemem, kalmaz yanına kâr
Bi daha yak, beni de, beni de (a-ah)
Sevmenin harbiden bi bedeli var
İnan hep mi ben?
Düşücem yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden?
İnan hep mi ben?
Düşücem yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden? A-ah
Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen Ayaz Erdoğan, 2004 yılında güzel sanatlar lisesinden mezun olmuştur. Söz yazarlığı, bestecilik ve prodüktörlük yapmaktadır. 2019 yılında çıkan "Ederin Olsun" şarkısı ile ün kazanmıştır. Küçük yaşlarda enstrüman çalma yeteneğini kazanan Ayaz Erdoğan, dinleyicileri tarafından oldukça sevilmiştir. Yaptığı şarkılar sosyal medya platformları üzerinde birçok viral akımda kullanılmaktadır.
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