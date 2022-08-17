Ayaz Erdoğan hep mi ben? Şarkısı sosyal medya üzerinde oldukça sık şekilde kullanılmakta ve dinleyenler tarafından oldukça sevilmektedir. Birçok akım videosunda yer alan şarkı, Ayaz Erdoğan tarafından yapılmıştır. Peki Ayaz Erdoğan hep mi ben sözleri nelerdir? Ayaz Erdoğan kimdir? hep mi ben şarkısı sözleri!

AYAZ ERDOĞAN - HEP Mİ BEN SÖZLERİ

İnan hep mi ben?

Düşücem yerden yere

Bilmem, kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden?

İnan hep mi ben?

Düşücem yerden yere

Bilmem, kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden? A-ah

Hiç anlamadılar

Gönülde yatan

Tek derdiniz para pul

Sevmek ne pahal

Ne villa, araba

Ne lüks bir telefon

Sonumuz mezarda

Geriye ne kaldı?

Bi' ara sıra sor, sor hâlimi nasıl

Ekle üstüme dert, çektim billah sabır

Ne istediysem yok, olmadı hiçbi' şey

Söylesene bana, kaldı kaç adım?

Yandım, nedense sönemiyorum

Bile bile yürüyorum hâlâ

Önümü göremiyorum

Bu dertten yeter

İnan hep mi ben?

Düşücem yerden yere

Bilmem, kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden?

İnan hep mi ben?

Düşücem yerden yere

Bilmem, kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden? A-ah

Susmasaydın bari (yeah)

Kanmasaydım sana

Bilmeden tutundum

Düşerken bi' yandan

Yanlış hesaplar bu

Dediler, "Baba *** ***"

***** yan masadan

İnadına koştum durdum hep

Bi' yanım nefret ediyo, neden?

Tüm yükleri üzerimden alın

Gücüm yetmiyo

Bi' heves, etmedim pes asla

Kader bize nasip etmiyo

Yine de boşver olanların önemi yok

Beni bırak

İstemem, kalmaz yanına kâr

Bi daha yak, beni de, beni de (a-ah)

Sevmenin harbiden bi bedeli var

İnan hep mi ben?

Düşücem yerden yere

Bilmem, kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden?

İnan hep mi ben?

Düşücem yerden yere

Bilmem, kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden? A-ah

AYAZ ERDOĞAN KİMDİR?

Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen Ayaz Erdoğan, 2004 yılında güzel sanatlar lisesinden mezun olmuştur. Söz yazarlığı, bestecilik ve prodüktörlük yapmaktadır. 2019 yılında çıkan "Ederin Olsun" şarkısı ile ün kazanmıştır. Küçük yaşlarda enstrüman çalma yeteneğini kazanan Ayaz Erdoğan, dinleyicileri tarafından oldukça sevilmiştir. Yaptığı şarkılar sosyal medya platformları üzerinde birçok viral akımda kullanılmaktadır.