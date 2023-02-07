Ayaz ile ablası Ece Su'nun enkazdan kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ayaz ile ablası Ece Su'nun enkazdan kurtarılma anı kamerada

07.02.2023 13:26
Ayaz ile ablası Ece Su'nun enkazdan kurtarılma anı kamerada

HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Ayaz ile ablası Ece Su, gece saatlerinde Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekiplerince kurtarıldı; bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Ayaz ile ablası Ece Su, gece saatlerinde Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekiplerince kurtarıldı; bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay dahil 10 ilde binlerce bina yıkıldı. ANDA ekipleri, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Hatay'da çalışan ekipler, gece saatlerinde Ayaz ile ablası Ece Su'yu yıkılan binanın enkazından kurtardı. Dondurucu soğukta üzerinde kısa kollu tişört olduğu görülen Ayaz ile ablası Ece Su, ayakta yapılan ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kardeşin kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ece Su'nun, enkazdan çıkarıldığı sırada su istediği ardından "Korkuyorum, çıkamıyorum" dediği anlar, görüntülere yer aldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Fenerbahçeli basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi depremde hayatını kaybetti, kuzeni enkaz altında Fenerbahçeli basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi depremde hayatını kaybetti, kuzeni enkaz altında Hatay'da 35 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Sidra'nın kardeşleri hayatını kaybetti Hatay'da 35 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Sidra'nın kardeşleri hayatını kaybetti İki kardeşin enkazdan kurtarıldığı ana, görevlinin yürek yakan sözleri damga vurdu: Darısı benimkilerin başına İki kardeşin enkazdan kurtarıldığı ana, görevlinin yürek yakan sözleri damga vurdu: Darısı benimkilerin başına

Kahramanmaraş, Ece Su, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayaz ile ablası Ece Su'nun enkazdan kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:51 Fenerbahçeli basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi depremde hayatını kaybetti, kuzeni enkaz altında
16:35 Celal Şengör'den "Kahramanmaraş depremini ABD gemisi tetikledi" iddiasına cevap: Bundan güzel bir saçmalık duymadım
16:23 Hatay'da 35 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Sidra'nın kardeşleri hayatını kaybetti
16:29 Fenerbahçeli Lincoln Henrique, depremzede bir aileyi misafir edecek
16:01 İlk deprem vurdu, 7.6 yıktı geçti! Hayalet kasabaya dönüşen Elbistan havadan görüntülendi
16:21 Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan depremle yıkılan Türkiye'ye destek mesajı: Dostlarımı kucaklıyorum
16:12 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası çalışmalarla ilgili Abdullah Gül ile görüştü
15:36 Hatay'da 32 saat sonra kurtarılan Ömer, türkü söyleyerek moralini yüksek tutmuş: Çıktığımda 5 litre su içeceğim
15:57 Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 17:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ayaz ile ablası Ece Su'nun enkazdan kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement