Ayaz ile Süleyman, 14 ayda anne, anneanne ve dedelerini kaybetti - Son Dakika

BURDUR'da yük treninin çarpması sonucu ölen Serpil Erçömek'in kanser hastası babası Süleyman Erçömek de yaşamını yitirdi. Serpil Erçömek öldükten sonra devlet korumasına alınan çocukları Ayaz (6) ile Süleyman (14), 14 ayda anne, anneanne ve dedelerini kaybetmenin acısını yaşadı.

Burdur'da 7 Aralık'ta çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine dönerken yük treninin çarpması sonucu yaşamını yitiren Serpil Erçömek'in kanser tedavisi gören babası Süleyman Erçömek, dün hayatını kaybetti. Kızının cenazesine tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden doktorlarının izniyle katılan Erçömek'in eşi Ayşe Erçömek ise 24 Kasım 2020'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.Anneleri ölünce devlet korumasına alınan Serpil Erçömek'in oğulları Ayaz ile Süleyman, böylece 14 ayda anneanne, anne ve dedelerini kaybetmenin acısını yaşadı.