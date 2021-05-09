Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip

Fantezi müziğin efsane ismi rahmetli İbrahim Erkal'ın veliahttı olarak görülen ses sanatçısı Ayaz Toprak'ın, Anneler Günü için özel yapmış olduğu söz ve müziği kendisine ait olan 'Sevmek Lazım' isimli klip çalışması, sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

'Hep yaşasın Anneler' diye başlayan klipte kadınlara şiddet olmaması için vurgu yapan Ayaz Toprak 'Kadınlar gül çiçektir güller hep su içecektir, kadınları ağlatanlar nasıl da can verecektir' sözleriyle Anneler Günü'ne özel bir çalışma olduğunu ifade etti. Toprak, "Şefkati, sevgisi ve sabrıyla bizleri yetiştiren başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - ERZURUM