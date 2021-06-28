Üye Girişi
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu - Son Dakika

Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu

28.06.2021 12:49
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu, System.String[]

Büyük oğlu Ayaz (10) için nöroblastom tümörüne karşı mücadele veren Güneş Akovalı (35), küçük oğlu Rüzgar (6) için de kistik fibrozise karşı savaşıyor.

Büyük oğlu Ayaz (10) için nöroblastom tümörüne karşı mücadele veren Güneş Akovalı (35), küçük oğlu Rüzgar (6) için de kistik fibrozise karşı savaşıyor. Güneş Akovalı, "Eşim, çocukların adlarını koyarken 'eve bir güneş yeter, onları sen ısıtırsın' demişti. Ayaz ve Rüzgar için güçlü olmak zorundayım" dedi.

İzmir'de yaşayan 35 yaşındaki Güneş Akovalı, 2007'de doğan ilk bebeğini henüz 13 günlükken kaybetti. 2011 yılında Ayaz'ı, 2015 yılında da Rüzgar'ı dünyaya getiren Akovalı için asıl sıkıntılı süreç, küçük oğlunun doğumuyla başladı. Rüzgar 10 günlükken göbeği kanlı düşerken, 20 günlükken de bezinde pembe lekelere rastlandı. Uzun süren araştırmalar sonucunda oğlunun nadir görülen kistik fibrozis hastası olduğunu anlayan Güneş Akovalı, bu süreçte ilk bebeğini de aynı hastalıktan kaybettiğini öğrendi. Oğlu Rüzgar'ın yaşam şartlarını iyileştirmek için tedavi yollarını arayan Akovalı, 2018 yılında karın ağrısı ve ateş şikayetleri olan büyük oğlu Ayaz'a nöroblastom tümörü teşhisi konulmasıyla ikinci kez sarsıldı. Oğulları için iki hastalıkla da mücadele eden Güneş Akovalı, bir yandan Ayaz'ın tedavisi için mücadele verirken bir yandan da Rüzgar'ın mutasyon ilaçlarının karşılanması için kampanyalar yürütüyor. Rüzgar ve Ayaz'ı güneş gibi ısıtmak için savaş veren anne Akovalı, "Eşim çocukların adlarını koyarken 'eve bir güneş yeter, onları sen ısıtırsın' demişti. Bu süreçte benim elbette psikolojim bozuluyor. Etrafıma baktığımda sağlıklı çocuklar görüyorum, içim buruk oluyor ama güçlü olmak zorundayım. Güçlü durarak onlara destek veriyorum" ifadelerine yer verdi.

Biri kanser, biri kistik fibrozis

Yaşadıkları süreci anlatan Akovalı, "Rüzgar 10 günlükken göbeği kanlı düştü. 20 günlükken bezinde pembe lekeler vardı. Hastalığın ne olduğu bulunamadı. Devamlı hastanelere gittik. Bir ay kuvözde yattı. Aslında topuk kanından bu hastalık teşhis edilebiliyor ama bizden iki kez topuk kanı alınmasına rağmen teşhis konulamadı. Sonra ter testine gönderildi ve teşhis konuldu. Doktorlara, 2007'de doğan 13 günlük oğlumun da öldüğünü söylediğimde, 'solunum yetmezliğinden öldüğüne göre ilk oğlunuz da kistik fibrozis hastasıymış' dediler. Büyük oğlum da 2018'de karın ağrısı, ateşlenme şikayetleri yaşıyordu. Birçok hastaneye gittik. En sonunda tümör saptandı. İki ameliyat geçirdi. Tam iyileştiğini düşünürken bir yıl sonra hastalık nüksetti. Ağır kemoterapilerden hafif kemoterapilere geçtik. Hastalık şu an iyi seyrediyor ama mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu çocuklara 'tuzlu çocuk' deniyor"

Oğlu Rüzgar ve diğer kistik fibrozis ile mücadele eden çocuklar için kampanyalar düzenlediklerini söyleyen Akovalı, şöyle konuştu: "Bu hastalık 3 bin doğumda bir görüldüğü için herkesin bildiği bir hastalık değil. Sesimizi ne kadar duyurursak o kadar önemli. Mutasyon ilaçlarımızın karşılanması için kampanya düzenliyoruz. Geçen süre zarfında maalesef çocuklarımızı kaybediyoruz. Ben şu anda hangi çocuğumla hastaneye yatacağım konusunda endişeliyim. Bazen biri hastanedeyken biri evde oluyor, aklım kalıyor. Anne olmayan kimse bilemez. Acaba ben hastanede diğer oğlumlayken diğeri ilaçlarını alıyor mu diye düşünüyorum. Rüzgar tuz kaybettiği için günde iki çay kaşığı tuz yiyor. Tuzu ilaç gibi kullanıyor. Tuz tüketmediğinde halsizlik oluyor. Bu çocuklara 'tuzlu çocuk' deniyor. Çok sıkıntılı bir süreç. İkisinin de ayrı ayrı ilaçları var." - İZMİR

Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu
Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu

İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor 14:00 Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi 13:45 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı 13:43 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:47 İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
13:44 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı         
14:04
Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim         
13:56
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş         
13:46
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz         
13:43
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti         
13:42
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 14:09:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayaz ve Rüzgar'a 'Güneş' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement