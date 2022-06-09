Ayazağa Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi - Son Dakika
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Ayazağa Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi

09.06.2022 12:21
Ayazağa Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi

Ayazağa Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi Mahalle muhtarı, "İSKİ ve İBB hala derman olamadı" Sarıyer Ayazağa Deresi'nde oluşan kirlilik ve kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi.

Ayazağa Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi

Mahalle muhtarı, "İSKİ ve İBB hala derman olamadı"

İSTANBUL - Sarıyer Ayazağa Deresi'nde oluşan kirlilik ve kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi. Mahalle muhtarı ise havaların ısınmasıyla artan kokuya İSKİ ve İBB'nin bir çözüm bulmadığını ifade etti.

Sarıyer Ayazağa Deresi'nde havaların ısınmasıyla artan kötü koku ve kirlilik, esnaf ile vatandaşların tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, deredeki kirlilik ve kokunun sağlık sorunlarına yol açtığını söylerken, Mahalle muhtarı ise, İSKİ ve İBB'nin bir çözüm bulmadığını belirtti. Öte yandan bölgede bulunan Ayazağa İlkokulu ve Ayazağa Ortaokulu'na giden bin 250 öğrencinin hastalıklarının arttığını belirten veliler yetkililerden çözüm bekliyor.

"İSKİ ve İBB hala derman olamadı"

Ayazağa Mahalle Muhtarı Mustafa Karaman, "Deredeki kirlilik ve koku son zamanlarda çok arttı. Bahçeköy tarafında bulunan villaların lağımı burayla karışıyor. Buraya eskiden deniz suyu gelirdi. Ancak çalışmalardan dolayı deniz suyunu kapadılar. Buradaki kokuda arttı. Dere haftalardır çekilmez vaziyette ama hem İSKİ, hem de İBB hala derman olamadı" dedi.

Ayazağa İlkokulu velilerinden Ayhan Yarlağ, "Aşağı yukarı bu koku 3-4 haftadır var. Buradan deniz suyu akıyordu o zaman böyle bir problem yoktu. Hastalıklar artar, acilen çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

"Torunum hastalandı"

Kokudan torununun hastalandığını belirten Mustafa Gümüşsu, "Dereden çok kötü kokular geliyor. Biz öğrencimizi almak için okulun önünde 5 dakika bekleyemiyoruz ama bu öğrenciler bütün gün burada duruyorlar. Artık hastalık baş göstermeye başladı. Torunum da birkaç gün önce hastalandı. Hastalık iyice yayılmadan acilen bir çözüm bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Felaket bir koku"

Okulun çalışanlarından Sebahattin Koç ise, "Sürekli koku içerisindeyiz kokuyla mücadele ediyoruz. Kendim dahi bu kokudan baya bir rahatsızlandım. Velilerde geliyor, onlarda maske takmak zorunda kalıyorlar. Ben burada ilk gün maske taktım duramadım, felaket bir koku var yani. Benim gırtlaklarım yanıyor, sabah 7 akşam 7 burada olduğum için kokuyu çekince gırtlağım yanıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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