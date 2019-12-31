Ayazcan ve Simge'ye ışık oldular - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ayazcan ve Simge'ye ışık oldular - Son Dakika

Ayazcan ve Simge'ye ışık oldular

6 saat önce

Türkiye'de ilk kez Marmaris'te yapılan Şefkat Eylemi'nde, yüzlerce Marmarisli ellerinde cep telefonlarının ışığı ile Ayazcan ve Simge'nin gecesine ışık oldu.

Ayazcan ve Simge'ye ışık oldular, System.String[]

Türkiye'de ilk kez Marmaris'te yapılan Şefkat Eylemi'nde, yüzlerce Marmarisli ellerinde cep telefonlarının ışığı ile Ayazcan ve Simge'nin gecesine ışık oldu.


Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 gün önce çocuk hastanesinde tedavi gören çocuklara umut olmak için düzenlenen Şefkat Eylemi'nin bir benzeri Marmaris'te gerçekleştirildi. Önceki akşam, Marmarisliler 9 yaşındaki DMD kas hastası Ayazcan Uyar'ın evinin önünde toplandı.


Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Ayazcan'ı evinde ziyaret ederek hem yeni yılını kutladı, hem de oyuncaklar ve ışıldak hediye etti. Elindeki ışıklı çubukla evinin penceresine çıkan Ayazcan'ı aşağıda toplanan ve cep telefonlarının ışığını açan kalabalık 'İyi ki varsın Ayazcan' tezahüratları ile karşıladı. Aşağıdaki kalabalıktan haberi olmayan Ayazcan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.


Aynı ekip daha sonra mental retarde rahatsızlığı bulunan 32 yaşındaki Simge İnandık'ın evine gitti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Simge'yi ve ailesini ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Simge de evinin balkonuna çıkınca aşağıda toplanan kalabalık tezahüratlar ve ellerindeki ışıklarla onun da yeni yılını kutladı.


Ayazcan, Simge ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okunurken, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yıla böyle bir etkinlikle girmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. ABD'deki çocuk hastanesinde tedavi gören çocuklara umut olmak için düzenlenen Şefkat Eylemi'ni Türkiye'de ilk kez Marmaris'te hayata geçirildiğini söyleyen Oktay, "Sevgi, mutluluk ve umut paylaştıkça çoğalır. Marmarisli komşularımızla Ayazcan ve Simge'ye yeni yılda ışık olduk, mutluluğu paylaştık. Her zaman dediğimiz gibi biz hep birlikte çok güzeliz. Yağmura rağmen Ayazcan ve Simge'nin mutluluğuna mutluluk katan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Simge Sağın, Marmaris, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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