BEŞİKTAŞ AYAZMA PARKI'NDA TARTIŞMALI AĞAÇ KESİMİ - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ AYAZMA PARKI'NDA TARTIŞMALI AĞAÇ KESİMİ

03.09.2022 16:56
BEŞİKTAŞ AYAZMA PARKI'NDA TARTIŞMALI AĞAÇ KESİMİ

AYAZMA Parkı'ndaki 3 ağaç Beşiktaş Belediyesi ekiplerince kesildi.

AYAZMA Parkı'ndaki 3 ağaç Beşiktaş Belediyesi ekiplerince kesildi. Mahalle sakinleri ağaçların sağlıklı olduklarını, parkın karşısında oturanların boğazı rahat görebilmesi için kesildiğini iddia ederken, Beşiktaş Belediyesi ise ağaçlarını kurudukları için kesildiğini açıkladı.

Beşiktaş Ayazma Park'ında geçen perşembe 3 ağaç Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Parkın çevresinde yaşayan semt sakinleri kesilen ağaçların sağlıklı olduğunu, kesilme sebebinin etraftaki dairelerde yaşayan kişilerin boğaz manzarasını görebilmesi için olduğunu iddia etti.

Mahalle sakini Kıral Donklu, "Birileri parklar müdürlüğüne bir şekilde şikayet edip bunu meşru yoldan halledip sanki ağaçları ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Sonuçta hepsini bir anda kesselerdi belki çok fazla tepki çekebilirdi. Ben kurduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Eğer iki ağaç kuruduysa öteki ağaçlar da kururdu." dedi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: AĞAÇLARIN KURUDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ayazma Parkı'nda olumsuzluk tespit edilen üç ağaç, bakım çalışmalarının yapılmasının ardından iki büyüme dönemi boyunca gözlemlenmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda ağaçların büyüme dönemlerini sonlandırdığı anlaşılmış; yaşamsal faaliyetlerinin son bulması neticesinde ise kurudukları tespit edilmiştir. Kamu sağlığı ve güvenliğine tehdit oluşturan kuru ağaçlar, 29.08.2022 tarihinde alandan uzaklaştırılmıştır. Alandan uzaklaştırılan ağaçların yerine park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçların dikiminin ise ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." denildi.

Görüntü dökümü

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-Ayazma Parkı'ndan genel ve detay görüntü

-Kesilen ağaçların köklerinden görüntü

-Mahalle sakini Kıral Donklu röportajından görüntü


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ AYAZMA PARKI'NDA TARTIŞMALI AĞAÇ KESİMİ - Son Dakika

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