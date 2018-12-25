Ayazören'in 40 Yıllık Su Sıkıntısına Çözüm

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,Manisa genelinde içme suyu ihtiyacı bulunan yerleşim yerleri için sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi'ndeki su yetersizliğini ortadan kaldırmak için mahalleye yeni bir sondaj açtı. 220 metre derinliğindeki yeni sondajdan çıkan suyun numune alımı da gerçekleştirilerek, saniyedeki verimi 10 litre olarak ölçüldü. Halk Sağlığı analizlerinin sonuçları doğrultusunda yeni sondaj faaliyete geçirilerek, mahallenin yetersiz su sorunu ortadan kaldırılacak.

"Sonunda çok güzel bir su elde ettik"

Ayazören Mahalle Muhtarı Mehmet Emre, "Mahallemizde nereden baksanız 40 yıldan bu yana su sıkıntısı var. Su konusunda biraz şanssız bir yeriz. Ama Cengiz Başkanımız yılmadı, vazgeçmedi, sondaj çalışmalarımızı ısrarla tekrar yaptırdı. Sonunda da çok güzel bir su elde ettik. Allah razı olsun. Mahalle halkı olarak Cengiz Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a da desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.