AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı - Son Dakika

Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği (AYB) Başkanı Ayhan Özdemir, 2020 yılı arıcı desteklemeleri ile ilgili sosyal medya üzerinden üreticileri kandırmaya yönelik paylaşım yapanlara itibar edilmemesine dikkat çekerek, arıcıların bu dönemde uyanık olmaları gerektiğini ifade etti. Arıcılık konusunda tek yetkili sivil toplum kuruluşunun Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği olduğunu ifade eden Özdemir, arıcıların mağdur olmamaları için bakanlığın verdiği süre içerisinde destek başvurularını yapmalarını istedi.

2020 yılı arıcı desteklemeleri konusunda farklı kurum veya kişilerin yanlış bilgilendirmeler yaptığına dikkat çeken Özdemir; "Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı Arıcılık Destekleme Başvuruları arı kovanı destekleri ile ilgili duyuru gönderdi. Bu duyuruda arıcılar bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS'den alınan destekleme başvuru dilekçesini üyesi oldukları yetiştirici, üretici örgütlerine bilgilerinin doğruluğunu beyan ederek onaylatmaları, onaylı başvuru dilekçelerini arılarının bulunduğu il, ilçe müdürlüklerine 30 Ekim 2020 tarihine kadar başvurmaları gerektiğine vurgu yapılmasına rağmen bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş bazı kurum ve kişiler tarafından sosyal medyada yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konu da arıcılarımızı uyanık olmaya ve bu şekildeki beyanlara itibar etmemelerinin kendi menfaatine olduğunu düşünüyorum. Tarım Bakanlığının 5996 sayılı tarım kanuna göre arıcılık konusunda tek yetkili sivil toplum kuruluşu Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ve ona bağlı il birlikleridir. Bunun haricinde başka yetkili yoktur. Bütün arıcılarımızın mağdur olmamaları için 'Söz uçar, yazı kalır' düsturu doğrultusunda bakanlıkça verilen süre içerisinde arıcılarımızın mutlaka başvurularını yaparak ileriki dönemde mağdur olmamalarını istiyorum" dedi. - AYDIN