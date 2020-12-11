Aybaba 33. kez Trabzonspor'a rakip - Son Dakika

Aybaba 33. kez Trabzonspor'a rakip

11.12.2020 21:17
Aybaba 33. kez Trabzonspor'a rakip, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a 33. kez rakip olarak sahaya çıkacak.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a 33. kez rakip olarak sahaya çıkacak. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında da 6. kez Trabzonspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında sarı kırmızılı takımın başarısı için teknik direktör koltuğunda oturacak. Bugüne kadar 30 kez Süper Lig'de, 2 kez de kupa maçında Trabzonspor'a rakip olan Samet Aybaba, 6 kez kazanırken 17 kez yenildi, 9 kez de berabere kaldı.

Aybaba, Karadeniz ekibine karşı Ankaragücü (7 kez), Gençlerbirliği (5 kez), Kayserispor (5 kez), Bursaspor (2 kez), Sivasspor (2 kez), Eskişehirspor (2 kez), Beşiktaş (2 kez), Ankaraspor (2 kez), Antalyaspor, Bucaspor, Gaziantep, Vanspor ve Adana Demirspor takımları ile rakip oldu.

Samet Aybaba, Kayserispor ile birlikte Trabzonspor'a 5 kez rakip oldu. Sarı Kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Samet Aybaba'nın yönetimindeki Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Samet Aybaba'nın yönetiminde Trabzonspor'a rakip olan takımlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Süper Lig

2018/2019 Trabzonspor-Bursaspor 1-1

2017/2018 Trabzonspor-Sivasspor 0-2

2017/2018 Sivasspor-Trabzonspor 1-2

2015/2016 Eskişehirspor-Trabzonspor 1-0

2015/2016 Trabzonspor-Eskişehirspor 3-1

2013/2014 Trabzonspor-Antalyaspor 2-1

2012/2013 Trabzonspor-Beşiktaş 0-0

2012/2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1-1

2010/2011 Trabzonspor-Bucaspor 2-0

2008/2009 Trabzonspor-Gençlerbirliği 2-0

2008/2009 Gençlerbirliği-Trabzonspor 0-1

2007/2008 Trabzonspor-Bursaspor 2-1

2004/2005 Trabzonspor-Ankaraspor 2-2

2004/2005 Ankaraspor-Trabzonspor 1-1

2001/2002 Gaziantepspor-Trabzonspor 5-2

2000/2001 Gençlerbirliği-Trabzonspor 0-2

2000/2001 Trabzonspor-Gençlerbirliği 2-0

1999/2000 Gençlerbirliği-Trabzonspor 0-1

1999/2000 Vanspor-Trabzonspor 2-2

1997/1998 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1

1997/1998 Ankaragücü-Trabzonspor 1-3

1995/1996 Kayserispor -Trabzonspor 1-2

1994/1995 Adana DS-Trabzonspor 0-3

1993/1994 Kayserispor -Trabzonspor 1-1

1993/1994 Trabzonspor-Kayserispor 3-1

1992/1993 Trabzonspor-Kayserispor 0-0

1991/1992 Trabzonspor-Ankaragücü 4-0

1991/1992 Ankaragücü-Trabzonspor 0-0

1990/1991 Trabzonspor-Ankaragücü 0-1

1990/1991 Ankaragücü-Trabzonspor 1-0

Türkiye Kupası

1992/1993 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

1990/1991 Trabzonspor-Ankaragücü 1-3

(İHA)

Aybaba 33. kez Trabzonspor'a rakip

Samet Aybaba, Kayserispor, Trabzonspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aybaba 33. kez Trabzonspor'a rakip - Son Dakika Spor


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