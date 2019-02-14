Aybaba: "Bulunduğumuz Durumdan Kurtulmak İstiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ellerindeki oyuncularla bulundukları konumdan çıkmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ellerindeki oyuncularla bulundukları konumdan çıkmak istediklerini söyledi.



Bursaspor, Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti. Koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı. Zorlu mücadeleye ilişkin antrenmanda açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç. Bizim çalışmayla ilgili, oyun temposuyla ilgili, coşkulu oynama ve oyunda baskı kurma ile ilgili sorunumuz yok, sonuçlandırma ile ilgili sorunumuz var. Ona da özel çalıştık. Bu hafta içerisinde bireysel ve grup toplantılar yaptık. Arkadaşlarımızın durumu iyi, bizi destekleyen taraftarlarımızdan aldığımız mesajlar da bu maçın önemini onların da anladıkları doğrultusunda. İnşallah çıkacağız ve bu maçı lehimize çevirip bulunduğumuz durumdan kurtulacağız. Futbol anlamında değil ama tabela anlamında sıkıntılı durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz"



Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyecek olması ve Aytaç Kara'nın da kart cezalısı olduğunun hatırlatılması üzerine ise Aybaba, "Futbol bu. Cezalı oyuncumuz oluyor, sakat oyuncumuz oluyor. Keşke bu kadar üst üste gelmeseydi. Çünkü biliyorsunuz zaten yaşadığımız sorunları ama elimizdeki mevcut oyuncularımızın da kalitesi iyi. İstiyorlar, onlar da coşkulular. Elimizdeki kadro ile çıkıp en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sakho'nun durumuna bakacağız"



Diafra Sakho'nun da 18 Şubat Pazartesi günü takıma katılacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Önümüzdeki haftanın antrenman programı içerisinde var. Maç durumuna bakacağız. Bir sonraki maçta görev alabilir diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



Sevgililer günü mesajı da paylaşan Aybaba, "Biz her gün seviyoruz, ülkemizi, evlatlarımızı, dünyadaki herkesi hatta ağaçları, toprakları, denizi seviyoruz. Sevmeye devam etmemiz lazım, günlük sevgilerle bu işleri toparlayamayacağımız ortada" dedi. - BURSA

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