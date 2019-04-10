Son Dakika Haberleri: Aybaba'dan Veda Mesajı

Aybaba'dan Veda Mesajı

1 saat önce

Bursaspor ile yollarını ayıran Samet Aybaba, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.

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Bursaspor ile yollarını ayıran Samet Aybaba, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya üzerinden Bursaspor'un antrenmanında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak açıklama yapan Samet Aybaba, "Hoşçakal. Destek verdiğiniz her an için teşekkürler Bursaspor" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:19 Kaynak: İHA
Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
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