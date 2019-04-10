Aybaba'dan Veda Mesajı
1 saat önce
Bursaspor ile yollarını ayıran Samet Aybaba, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.
Bursaspor ile yollarını ayıran Samet Aybaba, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:19 Kaynak: İHA
Sosyal medya üzerinden Bursaspor'un antrenmanında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak açıklama yapan Samet Aybaba, "Hoşçakal. Destek verdiğiniz her an için teşekkürler Bursaspor" dedi. - BURSA
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