Aybaba'dan Veda Mesajı

Bursaspor ile yollarını ayıran Samet Aybaba, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.

Bursaspor ile yollarını ayıran Samet Aybaba, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.



Sosyal medya üzerinden Bursaspor'un antrenmanında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak açıklama yapan Samet Aybaba, "Hoşçakal. Destek verdiğiniz her an için teşekkürler Bursaspor" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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