Aybaba: "(Fenerbahçe Maçında) Bu Oyun Yarım Devreye Değil, Maçın Tamamına Yansımalı"
1 saat önce
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda oynadıkları etkili futbolu diğer maçlarda 90 dakikaya yayarak sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bursaspor
Teknik Direktörü Samet Aybaba
, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe
karşısında ikinci yarıda oynadıkları etkili futbolu diğer maçlarda 90 dakikaya yayarak sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:58 Kaynak: AA
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