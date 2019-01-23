Son Dakika Haberleri: Aybaba: "(Fenerbahçe Maçında) Bu Oyun Yarım Devreye Değil, Maçın Tamamına Yansımalı"

Aybaba: "(Fenerbahçe Maçında) Bu Oyun Yarım Devreye Değil, Maçın Tamamına Yansımalı"

1 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda oynadıkları etkili futbolu diğer maçlarda 90 dakikaya yayarak sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda oynadıkları etkili futbolu diğer maçlarda 90 dakikaya yayarak sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:58 Kaynak: AA

Samet Aybaba, Bursaspor, Fenerbahçe, Güncel
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