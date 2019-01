- Aybaba: " Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor" Samet Aybaba : " Bursaspor ikinci yarıda gösterdiği oyunu sürekli göstermeli"BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda oynadıkları oyunu diğer maçlarda da sürdürmek istediklerini söyledi. Aybaba, alt sıralarda bulunan Fenerbahçe için ise, "Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bütün aile fertlerim maça geldi. En büyükleri annem, küçük torunum da geldi. 'İkinci yarıda biz oynattık takımı' dediler. Oyunun ilk yarısı çok kötü başladı. Doğru pas yapamadık. Pozisyon bulmakta zorlandık. Fenerbahçe daha iyi gözüktü ama net pozisyonları yoktu. İkinci yarı çok pozisyon bulduk. Sahanın her yerindeydik. Müthiş bir taraftar topluluğu vardı. Bursaspor ikinci yarıda gösterdiği oyunu sürekli göstermeli. İkinci yarı her şeyi doğru yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Bu başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu tekrarlarız" dedi.Takımda eksiklerin olduğunu ifade eden Yanal, "Hücum bölgesinde eksik oyuncu ile oynuyoruz. Sakho uzun zaman sonra oynadı. Asist de yaptı. Genç arkadaşlarımız var. O bölgede gol atma sıkıntımız var" diye konuştu."Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor"Bir basın mensubunun, "Fenerbahçe'nin durumunu nasıl buluyorsunuz?" sorusunu değerlendiren deneyimli teknik adam, "Sahaya çıkan kadroda 10 tane milli takım oyuncusu var. Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor diye düşünüyorum. Takım özelliğini kazanan takımlardan biri de biziz. Keşke bu iştahımızı puanlarla, gollerle süsleyebilsek. Şu an temel atıyoruz. 2-3 sene sonra daha iyi olabiliriz" dedi.Aybaba, transfer ile ilgili bir soruya ise, " Lima fena oynamadı" yanıtını verdi.