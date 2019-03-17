Son Dakika Haberleri: Aybaba: "Hakem Arkadaş Bu Maçı Bizden Aldı Galatasaray'a Verdi"

Aybaba: "Hakem Arkadaş Bu Maçı Bizden Aldı Galatasaray'a Verdi"

39 dakika önce

- Aybaba: "Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray'a verdi"BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçın hakemine yüklendi.

Aybaba:
- Aybaba: "Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray'a verdi"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçın hakemine yüklendi. Aybaba, "Hakem maçı bizden aldı, Galatasaray'a verdi" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyun planladığımız şekilde başladı. 45+2. dakikaya kadar da öyle gitti. Oyun içinde planlamadığınız bazı şeyler de oluyor. Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik. 45+'da topu rakibe vermememiz gerekiyordu ama faul pozisyonunda ve sonraki pozisyonlarda verdiği kararları doğru bulmuyoruz" dedi.
"Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray'a verdi"
'2-0 öne geçtikten sonra geriye düşmememiz gerekiyordu' diyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devre arasında arasında oyuncuların morali bozuktu. Morallerini yerine getirmek için çok uğraştık. 3 uzun forvete dönüp, kenar orta plana döndük. Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray'a verdi. Bütün taraftarlarımız bizi inanılmaz destekliyorlar. Biz kenetlendik. Bugün sorunlar yok. Sahada her şeyini ortaya koyan bir takım var. Şans faktörü hiç yanımızda olmadı. Var sisteminden kaynaklanan bir sürü sorun yaşadık. Ciddi bir maç takvimini geride bıraktık. Ara bize iyi gelecektir. Sakatların takıma dönmesi adına da iyi gelecektir."
"Konumumuza değil de oynadığımız futbola bakmak lazım"
Rakibin kaliteli oyuncuları olduğunu ifade eden Aybaba, "Araya atılan bir pas sizi oyundan uzaklaştırıyor düşünce olarak. 45+2 keşke olmasaydı. İkinci yarı daha farklı olabilirdi. Çok dikkatli olacaksınız topu rakibe vermeyeceksiniz. Konumumuza değil de oynadığımız futbola bakmak lazım. Bizim skor anlamında sıkıntımız var. İnşallah Alanyaspor maçında bu bize yansır. En kısa zamanda düzlüğe çıkmak istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

Samet Aybaba, Bursaspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu! İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:12:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aybaba: "Hakem Arkadaş Bu Maçı Bizden Aldı Galatasaray'a Verdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]