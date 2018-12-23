Son Dakika Haberleri: Aybaba: "Hakem Arkadaşımız Oyunu Etkiledi"

Aybaba: "Hakem Arkadaşımız Oyunu Etkiledi"

1 saat önce

- Aybaba: "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi"BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın oyunundan ve mücadelesinden dolayı memnun olduğunu ancak puan sıralamasından memnun olmadığını söyledi.

- Aybaba: "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın oyunundan ve mücadelesinden dolayı memnun olduğunu ancak puan sıralamasından memnun olmadığını söyledi. Aybaba, Yeni Malatyaspor maçının hakeminin performansını da iyi bulmadığını dile getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "En iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Çok mücadele ettik. Rakibe pozisyon vermedik. Anlık hatadan gol yedik. Futbolda şans faktörü var. Oyunun bir yerde size dönmesi lazım, biz döndüremedik. Oyuncular çok mücadele ediyor. Küçük eksikler var. Anlık yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Keşke 3 puanla bitirerek keyfini alsaydık. Bu kadronun yaptığı işlerden memnunum ama puan sıralamasından memnun değilim. Ligin ilk yarısında 4-5 maçı kazanabilirdik. İkinci yarı daha çok çalışacağız. Takıma transferle ilgili çalışmalar yapacağız. VAR'la ilgili yorum yapmıyoruz artık. Kamuoyunda tartışılıyor zaten. Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Ben bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:42 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1 Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:30:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aybaba: "Hakem Arkadaşımız Oyunu Etkiledi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]