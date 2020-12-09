Aybaba ve Attamah'tan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek - Son Dakika

Aybaba ve Attamah'tan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek

09.12.2020 16:46

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Ganalı orta saha oyuncusu Joseph Attamah, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Ganalı orta saha oyuncusu Joseph Attamah, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi.

Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok şükür tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum. Bunlardan çok uzağız arkadaşlar. İnşallah bir daha tekrarlanmaz." diye konuştu.

Aybaba, geçen hafta ligde deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maça da değinerek, çok pozisyona girdiklerini, iyi savunma yaptıklarını, neredeyse pozisyon vermediklerini ama futbolun içerisindeki şans faktörü nedeniyle karşılaşmadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Maçta hakemlerle ilgili ufak tefek sorunlar olduğunu dile getiren Aybaba, buna ilişkin daha önce açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Aybaba, maçtan sonra hakemlerin odasından çok güzel, keyifli müzik sesi geldiğini aktararak, "Oyun havası gibi. Ben de kapıyı açtım, 'Sizden daha keyifli bir topluluk olamaz çünkü hep galip sizsiniz.' dedim. Futbolun içindeki herkese saygılıyız. Sadece işleriyle ilgili biraz daha ciddi, biraz daha tarafsız, biraz daha doğru baksınlar. Başka bir isteğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Ligde bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Aybaba, şunları kaydetti:

"Şimdi Trabzonspor maçı, bu maç bizi motive etti. Oynanan oyun, istekli, coşkulu oyun. Trabzonspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. İyi de gidiyor, son hafta berabere kaldı. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz çıkacağız, sahanın her yerinde mücadele edeceğiz ve kazanmaya başlamak istiyoruz. Ligin en iyi oynayan iki takımından 2 puan aldık. İçerideki maçı keşke kazansaydık. Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın bize saha içinde vermiş olduğu coşkuyu daha da yukarı çıkarmak istiyoruz."

Attamah: "Kabul edilemez bir davranıştı"

Sarı-kırmızılı oyunculardan Attamah ise özellikle son 3 haftadır yükselen bir form grafikleri olduğunu dile getirerek, "Maalesef bir galibiyet alamadık ama artık galibiyetin zamanı geldi. Umuyor ve inanıyorum ki hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta 3 puanı alacağız." diye konuştu.

Uzun süre formasını giydiği Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya destek veren Attamah, "Tabii ki FIFA ve UEFA, ırkçılık konusunda çok tutarlı, çok kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Böyle bir şeyin olması gerçekten kabul edilemez ve çirkin. Ben, takım arkadaşlarım, meslektaşlarım hep beraber onların maça devam etmeme kararlarını destekliyoruz. Doğru bir hareket yaptılar. Kabul edilemez bir davranıştı. Umarım böyle insanlar devam etmeyecek, böyle insanları aramızda görmeyeceğiz. Onların yanında olduğumu söylemek istiyorum, sonuna kadar." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Aybaba ve Attamah'tan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek
Aybaba ve Attamah'tan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek
Aybaba ve Attamah'tan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek
Aybaba ve Attamah'tan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek

Samet Aybaba, Kayserispor, Trabzonspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aybaba ve Attamah'tan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek - Son Dakika Spor


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