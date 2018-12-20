Son Dakika Haberleri: Aybaba: "(Yeni Malatyaspor Maçı) "Bu Maç Bizim İçin Çok Önemli"

Aybaba: "(Yeni Malatyaspor Maçı) "Bu Maç Bizim İçin Çok Önemli"

13 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın öneminin büyük olduğunu söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın öneminin büyük olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Samet Aybaba, Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Güncel
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