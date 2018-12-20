Aybaba: "(Yeni Malatyaspor Maçı) "Bu Maç Bizim İçin Çok Önemli"
13 saat önce
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın öneminin büyük olduğunu söyledi.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın öneminin büyük olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:32 Kaynak: AA
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