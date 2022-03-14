Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29 - Son Dakika
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Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29

14.03.2022 10:41

Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı.

Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84.29 oran ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajında ise kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımıyla birlikte masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

İstanbul'da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul'a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı barajında ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89.52

Alibey yüzde 78.29

Büyükçekmece yüzde 82.79

Darlık yüzde 93.59

Sazlıdere yüzde 57.75

Elmalı yüzde 95.73

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94.19

Terkos yüzde 81.17

Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29
Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29
Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29

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Elmalı Barajı, İstanbul, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı... İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede: Yüzde 84.29 - Son Dakika
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