Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi - Son Dakika

Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi

14.12.2020 10:44
Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi, System.String[]

Spor medyasında önemli bir transfer gerçekleşti.

Spor medyasında önemli bir transfer gerçekleşti. Uzun yıllar gazetecilik ve televizyonculuk yapan Aybar Hünalp D Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi.

İspanya futbol Ligi La Liga, Voleybol Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Futbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, NBA, FI ve Moto GP, Almanya Kupası ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını sporseverlerle buluşturan D-Smart'ta göreve başlayan Hünalp, daha önce Show TV'de spor müdürlüğü ve Lig TV ve beIN Sports'da haber müdürlüğü görevini yürütmüştü. Hünalp ile birlikte kanalda bir hareketlilik bekleniyor. - İSTANBUL

Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi

Beşiktaş, D Smart, İspanya, TV, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu         
10:41
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti         
10:04
Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi         
09:31
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar         
09:02
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var         
07:52
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu         
05:48
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei