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Aybars Hünalp'in acı günü

1 saat önce

Spor basınının önemli isimlerinden, TSYD eski yöneticisi ve futbolmedya yazarı Aybars Hünalp'in annesi Berna Hünalp 84 yaşında hayatını kaybetti.

Aybars Hünalp'in acı günü, System.String[]
Spor basınının önemli isimlerinden, TSYD eski yöneticisi ve futbolmedya yazarı Aybars Hünalp'in annesi Berna Hünalp 84 yaşında hayatını kaybetti.

Eski şair- gazeteci- yazar merhum Ayhan Hünalp'in de eşi olan Berna Hünalp'in cenazesi çarşamba günü Kuzguncuk Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Nakkaştepe Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi olarak Aybars Hünalp'e baş sağlığı dileriz. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Aybars Hünalp, Spor
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