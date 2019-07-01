Aybars Hünalp'in acı günü
1 saat önce
Spor basınının önemli isimlerinden, TSYD eski yöneticisi ve futbolmedya yazarı Aybars Hünalp'in annesi Berna Hünalp 84 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
Spor basınının önemli isimlerinden, TSYD eski yöneticisi ve futbolmedya yazarı Aybars Hünalp
'in annesi Berna Hünalp 84 yaşında hayatını kaybetti.
Eski şair- gazeteci- yazar merhum Ayhan Hünalp'in de eşi olan Berna Hünalp'in cenazesi çarşamba günü Kuzguncuk Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Nakkaştepe Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. İhlas Haber Ajansı
Spor Servisi olarak Aybars Hünalp'e baş sağlığı dileriz. - İSTANBUL
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