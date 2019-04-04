Son Dakika Haberleri: Aybastı'da 19 Okula Kitap Ağaçları Kuruldu

Aybastı'da 19 Okula Kitap Ağaçları Kuruldu

1 saat önce

Aybastı Kaymakamlığınca "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda kurulan "kitap ağaçları" için açılış etkinliği düzenlendi.

Aybastı'da 19 Okula Kitap Ağaçları Kuruldu, System.String[]
Aybastı Kaymakamlığınca "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda kurulan "kitap ağaçları" için açılış etkinliği düzenlendi.

Aybastı Fen Lisesindeki etkinliğe, Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ile Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan katıldı.

İlçede bulunan 19 okulda kurulan kitap ağaçlarına, Aybastılı şehit ve gazilerin isimleri verildi.

Açılışta ayrıca "Ağaç Yaş İken Eğilir" temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öte yandan, kitap ağaçlarına isimleri verilen şehit ve gaziler şunlar:

"Şehit Yener Şahin, şehit Adem Pantik, şehit Celal Aydın, şehit Sadık Kütük, şehit Cumhur Coşkun, şehit Sadullah Güler, gazi Ali Uygun, gazi Cevat Göçer, gazi Ömer Koçalan, gazi Cemal Alacalar, gazi Erol Diril, gazi Temel İbiş, gazi Salim Aydoğan, gazi Mesut Arslan, gazi Ramazan Yıldırım, gazi Mehmet Ali Çoban, gazi Ali Gümüş, gazi Temel Başbuğa, gazi Yusuf Karavuş."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: AA

Aybastı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lisenin Bodrumunda Deterjan Üretip 470 Bin Liralık Ciroya İmza Attılar Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek! Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aybastı'da 19 Okula Kitap Ağaçları Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]