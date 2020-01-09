Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi - Son Dakika

Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi

6 saat önce

Sivas'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.

Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi, System.String[]

Sivas'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.


Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında konuşan Bakan Albayrak, "Çokça sıkça geliyor. Özellikle tarım alanındaki üreticilerimizden sıkça gelen bir talep. Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat bankasından kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı bizden. Yeniden vadelendirebilecekler artık" dedi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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