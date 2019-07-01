Son Dakika Haberleri: - Aybek ve annesi Türkiye'den yardım bekliyor
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- Aybek ve annesi Türkiye'den yardım bekliyor

1 saat önce

- Aybek ve annesi Türkiye'den yardım bekliyorİSTANBUL - Annesi ile birlikte hayata tutunmaya çalışan Kırgız yetim Aybek Asanov'un evi bir an önce yenilenmezse, mevcut evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yetim Aybek ve annesi, Türkiye'den yardım bekliyor.

- Aybek ve annesi Türkiye'den yardım bekliyor
İSTANBUL - Annesi ile birlikte hayata tutunmaya çalışan Kırgız yetim Aybek Asanov'un evi bir an önce yenilenmezse, mevcut evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yetim Aybek ve annesi, Türkiye'den yardım bekliyor.
Ramazan 2019 çalışmaları kapsamında Kırgızistan'da bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı ekibi, kumanya kolisi dağıtımı için Çüy Bölgesi'nin Isık-Ata ilçesine gitti. İHH ekibi, Yürevka köyünde annesiyle tek başına yaşam mücadelesi veren Aybek Asanov'un da bir aylık Ramazan kumanya ihtiyacını karşılayabilmeleri için gerekli yardım kolisini kendilerine teslim etti. Fakat Aybek ve annesinin yaşadığı evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
Küçük yaşta babasını kaybeden Aybek, küçük çaplı işlerde çalışarak annesine bakmaya çalışıyor. Yerel imkanlarla temelleri atılan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan ev projesinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu an bulundukları ev her an çökme riskiyle karşı karşıya. İHH İnsani Yardım Vakfı, gerekli bağışın gelmesi karşılığında Aybek ve ailesini yeni bir yuvaya kavuşturacak.
- Aybek ve annesi Türkiye'den yardım bekliyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
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