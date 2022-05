Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ayber: "Kadastro hizmetlerini dünyaya ihraç eden bir duruma geldik"

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber, kadastro hizmetlerini dünyaya ihraç eder duruma geldiklerini belirterek, şu anda 14 ülkenin Türkiye ile kadastro hizmetlerini paylaşmak için sıraya girdiğini kaydetti.

Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'da program düzenlendi. Tapu ve Kadastro Kastamonu 19. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün geçmişi Selçuklular'da pervanecilere, Osmanlı'da ise nişancılara dayanan bin yıllık bir kurum olduğuna işaret ederek, "Onun için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü teknolojiyi en iyi kullanan kamu kurulu ödülü almıştır. 2022 yılında en kaliteli hizmet veren kurum ödülü aldı. Türkiye'de en iyi marka ödülü aldı ve bunlar bizi onurlandırdı. Bunlar bütün çalışanlarımızın sayesinde ve bize teveccüh eden bütün sayesinde gerçekleşti. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 175 yıl içerisinde bir yılı öbür yılına uymayan gelişmelerle bugünlere geldi. Biz bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kadastrosu bitmemiş birimi olmayan bir kuruluşuz ve arkadaşlar biz kadastro hizmetlerini dünyaya ihraç eden bir duruma gelmişiz. Bu çok önemli bir şey. Şu anda 14 ülke bizimle kadastro hizmetlerini paylaşmak için gerçekten hemen hemen sıraya girmiş vaziyettedir ve biz destek veriyoruz. Azerbaycan'ın kadastrosunu biz bitirdik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz bitirdik, Suriye'de kadastro çalışmaları bugün bile bizim sayemizde yürütülüyor ve gerçekten Somali'den, Cubuti'den, hatta Rusya'daki diğer Türk Cumhuriyetleri'nden ve Rusya Devleti'nin destek talepleri devam ediyor. Büyük bir kurum olmanın onurunu yaşıyoruz. Gerçekten 175'inci yılda kurumumuza layık olan sizlere biz müteşekkiriz. Gelen vatandaşlara en iyi hizmeti en seri şekilde ve en doğru şekilde verdik. Tabii ki hatalarımız oldu, tabii ki noksanlarımız oldu, yanlışlar oldu. Bunları minimum seviyede tutmak için çok çaba sarf ettik ve tapu sistemiyle vatandaşı teknolojiyle buluşturduk. Bütün sistemlerimizi online yaptık. Biz artık kadastroda iki boyutlu kadastroyu çoktan geçtik. Biz deniz kadastrosu düşünüyoruz, hava ve yer altı kadastrosu düşünüyoruz. Adımlar atıyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. Bütün müdürlüklerimiz ISO kalite belgesine sahiptir ve bütün müdürlüklerimiz bu kaliteye layık arkadaşlarımız mevcuttur. Biz bu arkadaşlara müteşekkiriz. Biz büyük bir camiayız, biz büyük bir ekibiz. Biz bu ekiple çok işler başardık, çok işler de başaracağız buna eminiz" dedi.

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü artık dünyada örnek gösterilen kurum"

Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olduğunu anlatan Karabük Valisi Fuat Gürel ise, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü örnek bir kurum haline geldi. Yaptığımız görev itibarıyla Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerini yakinen takip etme imkanı yaşadık. 1980'lerden günümüze Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ya da teşkilatları büyük devinim ve gelişim gösterdi. Dijital, elektronik sistemleri kullanma noktasında belki de ülkemizin en önemli kuruluşu. 2003 milattır. Onun öncesinde bir teknisyen bir köye giderdi, 2 seneden fazla bir köyde kadastro için uğraşırdı. Muhtarlarımızın vermiş olduğu boş evlerde belki sadece bir yatak, bir iki tencere tabakla kıt imkanlarla görev yaparken sonraki yıllarda çok büyük bir zihniyet değişimi de yaşandı. Bu süreçte aynı zamanda da ülkemiz de çok büyük değişimler gösterdi. Hem zihniyet hem de teknolojik değişimler gösterdi. Şükürler olsun ki günümüze geldiğimizde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü artık dünyada örnek olacak kurumlar arasında başa oturmuş durumda. Bir bölgenin kadastrosunu yapamazsanız, onu eğer uygun ortamlara aktaramazsanız bir belediyecilikten de bahsedemezsiniz. Diğer kurumların hizmetlerini de geliştirebilecek ya da aksatabilecek bir alt yapıya sahip. Bu manada çok hızlı bir gelişim gösterdi ve günümüzde şükürler olsun ki göz bebeğimiz, çok önemli bir kuruluşa sahibiz" diye konuştu.

"2003 yılı devletimizin dijitalleşmede devrim yılıdır"

32 yıldır devletin geçirmiş olduğu süreçleri gözlemleme imkanı bulduğunu söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Fiziki şartlar yetersizdi, demirbaşlar yetersizdi. İçerisinde bulunduğumuz şartlar da olumsuzdu. Kaymakamlıklarımız, lojmanlarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın hepsi yetersizdi. Devletimizin geliştirdiği hızlı ilerleme ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda gelişmeler yaşandı. İnsanların önce ayniyet kimlikleri çok önemli ama mülkiyet ile alakalı kimlikleri de önemli. Bunlar savaşların sebebi, aileler içerisinde kavgaların sebebi, ölümlerin sebebidir. O yüzden bizler bu sistemi ne kadar sağlam dört dörtlük yaparsak o kadar düzeni, aile huzurumuzu o kadar güçlü hissederiz. İnsanlık var olduğunda hemen sınırını çekmiş ve burası benim demiş. Devlet kurulmadan öncede. Hayvanlar dahi bunu yapıyor, belgesellerde izliyoruz. Devletimizde mülkiyet hakkını amma kamu amma şahıs olarak bir kayıt altına almaya devam ediyor. 2003 yılı devletimizin dijitalleşmenin başlangıcı oldu. Ardından tüm kurumlarımızı sardı, Allah'a şükür geldiğimiz şu anki noktada ise 26'dan fazla ülkeye teknik destek verdiğini, elindeki tapu kayıt bilgilerini paylaşıyor, ayrıca diğer ülkelerde de devam eden kadastrol çalışmalara da destek vermeye devam ediyor. Eskiden 15-20 metrekare mülkiyet hakkımız için İstanbul'a, Hakkari'ye, Kars'a giderdik. Bugün ise bulunduğumuz yerden dijitalleşme ile yurtdışına dahi bu hizmetleri veriyoruz. Son derece süratli, son derece kolay, son derece ehemmiyetli bir şekilde bu hizmetleri veriyoruz. Eskiden sıraya girerdik. Şimdi ise telefon ile randevunuzu alıyorsunuz. Hiç bekleme yapmadan saatiniz geldiğinde hemen işlemlerinizi yapıyorsunuz. Ben, devletimiz adına bu online ve dijitalleşmeyle gurur duyuyorum. Allah çok daha güzel hizmetleri nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Cephede süngü savaşları bitti, teknoloji savaşları başladı"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 175'inci yılını kutlayan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da, "Türkiye'nin son 40 yıllık süresine baktığımızda çok ciddi şekilde tüm kurumlarımızda teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanır hale geldiğimizi görüyorum. Bunu tapu ve kadastro alanında da görebiliyoruz. Çünkü yer çok önemli. Dünyada şu anda en önemli şey bilgi. Bilgiyi de kullanabilmek için onu hemen hızlı bir şekilde hayata adapte etmek lazım. Bunun da yolu teknolojiyi kullanmaktan geçiyor. Bir üçüncü unsur var ki o da tecrübe. Çok şükür hayatın her alanında bilgi ve birikime sahip kadrolarımız var, hem teknolojiyi kullanan gençlerimiz var, hem de bilgiyi bu şekilde edinebilecek potansiyele sahip bir millet haline geldik. Dünya bir anlamda her daim gelişime ve değişime mecbur. Bunu da hayatın her alanında hissediyoruz. Bir yaşadığımız Ukrayna-Rusya savaşı var. Orada bile görüyoruz ki teknolojinin kullanımı ne kadar önemli. Artık cephede süngü savaşları bitti, teknoloji savaşları başladı" dedi.

"Sunulan hizmetlerle kalitenin arttırılması amaçlanıyor"

Tapu ve Kadastro Kastamonu 19. Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Türk hukuk sisteminde yer alan mülkiyet olgusunun temelleri 21 Mayıs 1847 tarihinde bundan tam 175 yıl evvel Osmanlı Devlet teşkilatının ana unsurlarından sayılan Defterhane-i Amire kalemiyle atılmıştır. 175 yıllık köklü bir kuruluş olan, geleneklerine bağlı olduğu kadar yenilik oluşturan, dikkatleri üzerine çekebilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü değişen ve sürekli gelişen teknolojik yeniliklere anında adapte olabilen personel yapısıyla her türlü alanda tüm devlet kurumlarının ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu mülkiyet bilgilerini muhafaza etmeyi, güncellemeyi ve hizmete sunmayı kendisine misyon edinmiştir. Hep beraber 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen projelerin başında entegrasyon çalışmaları yer almaktadır. Entegrasyon çalışmaları ile taşınmaza ilişkin mülkiyet bilgilerinin kara kaplı defterlerden elektronikte ortama taşınması, taşınan bilgilere veri özelliği kazandırılması, verilerin sicil ve elektronik ortam uyumunun sağlanması, uyumu sağlanan tüm verilerin gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinin gerekse de tüm kamu ve kuruluşlarıyla vatandaşların hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Bu hedef stratejik temelli oluşturulmuş olup sunulan hizmetin kalitesini arttırılması amacını taşımaktadır. Kaliteli bir hizmet sunma, vatandaş devlet ilişkilerini farklı bir boyuta taşımakta, kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması yanında devlete olan güven ve sadakati de arttırmaktadır. Bu güven ve sadakat ortamını sağlamak devletlerin asıl varoluş amacıdır. Diğer önemli projeler ise tesis kadastrosunun ülke genelinde tamamlanmasının ardından kadastro haritalarının güncellenmesi, sayısallaştırlması, tescil dışı alanların kadastrolarının yapılması, orman sınırı dışarısına çıkarılan 2B alanlarının kullanım kadastrosunun yapılması ve 3 boyutlu kadastro gibi çalışmalara devam edilmesidir. Genel Müdürlüğümüzce uygulamaya konulan projelerin tümü vatandaşlarımız ile diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını doğru, güvenilir ve kısa zamanda karşılama temeli üzerine inşa edilen hizmet odaklı bakış açısı ile hayata geçirilmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı yapıldı. Açılışın ardından davetliler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce daha önceden kullanılan araç ve gereçler sergilendi. - KASTAMONU