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Aybet ile Kass bir araya geldi

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Direktörü Nick Kass ile görüştü.

Aybet ile Kass bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Direktörü Nick Kass ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aybet ve Kass, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başa görüşme gerçekleştirdi.

Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve güvenli bölgenin tesisi konularının değerlendirildiği görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyareti sonrasında oluşan olumlu gelişmeler, Fırat'ın doğusundaki Türkiye ve ABD müşterek harekat planı ile sınır güvenliği konuları konuşuldu.

Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin doğusunda terörle mücadelesinin kesintisiz devam edeceği, ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleriyle yapılmasının gerekliliği ve Türkiye sınırında bir terör koridorunun oluşmasına izin verilmeyeceği açık şekilde belirtildi.

Gülnur Aybet, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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