AYBÜ Çubuk'ta sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalar yapacak - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi arasında aile ve toplum ilişkilerinden sağlığa, meslek edindirmeden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok başlık altında gerçekleştirilecek iş birliği protokolü yapıldı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı arasında gerçekleştirilen toplantıda üniversite-kaymakamlık- belediye iş birliğinde hazırlanacak projelerle kentin her alanda kalkınması hedefleniyor.

Kentin sağlık problemlerinden, göçmen sorunları, eğitim, sosyal yapı, aile ve toplum ilişkileri, turizm gibi bir çok konu başlığını kapsayan çalışmada ilçede saha çalışmaları yapılarak projeler hazırlanacak.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Adem Keleş, üniversitenin ilçe için çok önemli olduğunu söyledi.

Çubuk'un son yirmi yılda aldığı göçle birlikte çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü hatırlatan Keleş, oluşabilecek yapısal sorunların çözümü noktasında üniversitelerle iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'da, yapılacak projelerin önemli bir iş birliği olduğuna işaret etti.

Zamanın, işbirliği, paylaşım ve güç birliği zamanı olduğuna dikkati çeken Başkan Demirbaş, "Gücümüzü birleştirirsek, potansiyelimizi en iyi şekilde kullanırsak hayatta başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olan ve güçlü bir akademik potansiyeli olan üniversitemizle önümüze koyduğumuz hedeflerimize ulaşmamız çok daha rahat olacaktır. Ben inanıyorum ki, tarihi ve doğal güzellikleri, havaalanı, ekonomik değerleri, üniversitesi ve kadirşinas insanlarıyla Çubuk yaşanılabilir en güzle ilçedir ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Hedeflerine ulaşmak isteyen şehirlerin, üniversitelerini çok iyi kullanmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Demirbaş, vatandaş memnuniyetini, yaşam kalitesini artırmak için her alanda AYBÜ ile iş birliği yapacaklarını kaydetti.

AYBÜ Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise, üniversite ile Çubuk arasında her zaman bir iş birliğinin olduğunu ancak yapılan bu çalışmayla bunun kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Üniversite ile Çubuk'u hiçbir zaman ayrı düşünmediklerini anlatan Aydınlı, üniversitenin kentin gelişmesi için çalışacağını ifade ederek, "Hem üniversitemizdeki hocalarımız tarafından oluşturacağımız komisyon hem de ilçede oluşturulacak komisyon çalışmalarıyla kentin geleceğine ışık tutacağına inanıyorum. İnşallah her yönden ilçeye katma değer oluşturacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Aydınlı, iş birliği kapsamında yapılacak çalışmaların detaylarını anlattı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezler Müdür Şahin Sayılıer, İlçe Zabıta Müdürü Ünal Ayten, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli ve ilgili daire amirleri katıldı.