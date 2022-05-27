AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi - Son Dakika
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AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi

27.05.2022 21:29
AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, unvanı yükselen her öğretim üyesini üniversitenin yükünü paylaşan bireyler olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin ve bulundukları bölgelerin gelişmesinde üniversitelerin çok önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Aydınlı, üniversitelerinde de yaptıkları güzel ve önemli çalışmaları öğretim üyeleriyle gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Üniversitelerinin isminin önemine ve bu nedenle yüklendiği göreve işaret eden Aydınlı, "Üniversitemizin ismini aldığı Sultan Yıldırım Beyazıt Han, bir Balkan fatihidir. Bizim tabirimizle Rumeli, Sultan Beyazıt'ın bize yadigarıdır. Batılı tarihçiler, Sultan Fatih ile Yıldırım Beyazıt'ın tekrar canlandığını söyler. Böylesine çok hızlı hareket edebilen ve önemli fetihler yapmış bir sultanın ismini taşımak gerçekten bizlere önemli mesuliyetler yüklüyor." dedi.

Üniversitenin en büyük sorununun yurt olduğunu ve bunu hallettiklerini anlatan Aydınlı, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 4 bin 500 kişilik yurdumuz faaliyete giriyor. İlk defa bu bölgede 24 saat yaşayan bir kampüs olacağız. Tüm bunlarla bu bölgedeki gerek özel sektör gerekse kamusal sektör bir dinamiklik kazanacak ve bizimle birlikte büyüyecek." diye konuştu.

Törende daha sonra bir üst unvana terfi eden 600 öğretim üyesi, fakülte dekanları eşliğinde cübbelerini giydi.

Törene Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi
AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi
AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi
AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi

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Kaynak: AA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Külliyesi, İbrahim Aydınlı, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYBÜ'de 600 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi - Son Dakika


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