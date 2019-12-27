Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili, Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya ulusal kıyafetleriyle fotoğrafları olduğunu hatırlatarak, "Mustafa Kemal o zaman ne arıyorsa aynı ruhla biz de bugün oradayız." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Libya'nın dünü bugünü ve geleceği ile Libya-Türkiye ilişkileri", konulu konferans düzenlendi.

AYBÜ Sosyal Bilgiler Fakültesi, Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferans üniversitenin Esenboğa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, konferansta yaptığı konuşmada, Libya ile köklü bir tarihi geçmiş olduğunu anlatarak, "Köklü bir birlikteliğimizden bahsediyoruz ama son günlerde bu mutabakat muhtıralarıyla birlikte meydana gelen tartışmalarda, 'Bizim orada ne işimiz var' sorusu sorulduğunda, doğrusu böyle sorularla yakınmamak elde değil. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün, biraz önce resimlerde de gösterildiği gibi, Libya ulusal kıyafetleriyle fotoğrafları var. Mustafa Kemal o zaman ne arıyorsa aynı ruhla biz de bugün oradayız" dedi.

Türkiye'nin bu kadar dikkatleri çekmesinin nedeninin bölgedeki diğer aktörlerin üzerilerine düşen rolü oynamamaları olduğunu ifade eden İşler, "Diğer aktörler üzerilerine düşen rolü oynamadığı için tüm roller bizim üzerimize kalıyor. Bu nedenle de Türkiye'nin dikkatleri çekiyor." diye konuştu.

İşler, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında artık harekete geçtiğini anlatarak, "Libya'da ne işimiz var" diye soranların tarihe iyi bakmaları gerektiğini dile getirdi.

"İlişkilerimiz uluslararası hukuka uygun şekilde devam etmektedir"

Bu ülke için "Libya'da siyasi bir kriz var, çözümün de diyalog yoluyla olması gerekir" dediklerini anlatan İşler, şöyle devam etti:

"Libya'ya dış müdahalelere karşı olduğumuzu söyledik. Türkiye olarak da her tarafa eşit mesafede olduğumuzu söyledik ama bunun yanında bir şey daha söyledik, 'Arzu ediyorsanız biz sizlerin arasında arabuluculuk yaparız' dedik. Bizim talebimizi şiddetle reddettiler. BM'nin girişimi olduğunu söylediler ve kendilerinin BM girişimlerine tabi olduklarını söylediler. Biz de bu BM girişimini destekliyoruz dedik."

Türkiye'nin, Libya'nın birliği ve bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu altını çizen İşler, "Türkiye, Libya'da herhangi bir iç savaşın bir tarafı değildir. Biz sadece meşru hükümete destek veriyoruz. Meşru hükümetle ilişkilerimiz uluslararası hukuka uygun şekilde devam etmektedir. Bazı ülkeler PKK ve PYD'ye destek verdi diye bu örgütleri nasıl meşrulaştırmıyorsak, birileri destek veriyor diye Hafter de meşru bir aktör değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İşler, Türkiye açısından Libya'nın çok önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Türkiye-Libya ilişkileri gelinen noktada 3 boyutta önem arz etmektedir. Türkiye açısından Libya Akdeniz'deki enerji denklemi için önemli bir müttefiktir. Libya'da sahada ciddi bir mücadele verilmektedir. Talep edilmesi halinde Türkiye Libya'ya askeri ve güvenlik alanları anlamında gerekli desteği verecektir. Libya'yı Suriyeleştirmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalması anlamında Türkiye tüm imkanlarını seferber edecektir" ifadesini kullandı.

Soruları da cevaplayan İşler, "Tabi Türkiye, Libya tarafı arzu ederse asker gönderirse orada elbetteki üs de olur. Katar'da ve Somali'de olduğu gibi ama bizim oradaki üslerimizi daha muharip gibi düşünmeyin, eğitim veriliyor. Mesela Somali'deki üsse gittim ve gördüm. Orada Somali'nin güvenlik kurumsal altyapısının oluşturması için Türkiye olarak büyük destek veriyoruz." dedi.

Diğer konuşmacılar

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Razzaq Mukhtar da Libya ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve yapılan çalışmaları anlattı.

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği Başkanı Ahmet Baba da gönül coğrafyasında olan milletlerin birbirine unutturulduğunu belirterek, "Bu geniş coğrafyamızdaki kardeşlerimizi, beraber yıllardır yaşadığımız kardeşlerimizi hem anmak hem tanımak hem de onların dertleriyle dertlenmek istedik. Bu nedenle de gönül coğrafyamızda çeşitli faaliyetler sürdürmekteyiz." dedi.

AYBÜ Sosyal Bilgiler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Kudret Bülbül de Türkiye ile Libya'nın çok köklü tarihleri ve geçmişleri olduğunu dile getirerek, "Şimdi iki ülkenin bayraklarına bakın ne demek istediğimizi çok daha iyi anlarsınız." diye konuştu.

Statistical Sesric Ankara Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa El Sagezli ise Libya'nın dünü, bugünü ve geleceği hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı.