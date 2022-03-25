AYBÜ'den Ukraynalı akademisyenlere davet - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ukraynalı akademisyenleri üniversitelerine davet etti.

Aydınlı, Esenboğa Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl National Aerospace University Kaharkiv Aviation İnstitute ve Odessa I.I. Mechnikov Üniversitesi ile iş birliği anlaşmaları yaptıklarını aktardı.

Üniversite olarak TUSAŞ ile işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Aydınlı, daha önceki işbirliği protokolleri çerçevesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden akademisyenleri hızlı bir şekilde üniversitelerinde eğitim ve öğretime başlatabileceklerini söyledi.

YÖK'ün yaptığı açıklamayı da anımsatan Rektör Aydınlı, şunları söyledi:

"Şu anda malumunuz Ukrayna savaşı gün geçtikçe şiddetleniyor. Artık sadece eğitim öğretim değil, sosyal yaşamın bile zorlandığını hepimiz görüyoruz. Biz de üniversite olarak Ukrayna'ya bir mesaj göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi dün YÖK Başkanımız bir açıklama yaptı. Özellikle Ukrayna'daki bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesi anlamında bazı prensipler açıkladı. Biz de YÖK'ün bu açıklaması üzerine Ukrayna ile yapmış olduğumuz bu protokolü gündeme alarak özellikle Kharkiv Havacılık ve Uzay Üniversitesi öğretim üyelerini üniversitemize davet etmek istiyoruz. Özellikle TUSAŞ ile hocalarımızın görevli bulunduğu bir alanda öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini uygulamalı bir şekilde devam ettiriyoruz. Lütfen Ukrayna'daki öğretim görevlileri bizlerle irtibata geçsinler. Kendilerinin nerede olduklarını ve nasıl gelebileceklerini bizlere iletsinler."

Üniversitelerinin 108 ülkeden öğrenci barındırdığını ve 30'un üzerinde yabancı hocaları olduğunu belirten Aydınlı, bir çok fakültede yüzde yüz İngilizce eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.