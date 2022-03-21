AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde kapı açılışı ve Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde kapı açılışı ve Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 20:05
AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde kapı açılışı ve Nevruz Bayramı kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ne yaptırılan kapının açılışı ile Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ne yaptırılan kapının açılışı ile Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

AYBÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen kutlama ve kapı açılışı programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nin girişine yapılan kapının açılışıyla başlayan baharın habercisi Nevruz Bayramı kutlamalarında nevruz ateşi yakıldı.

Üniversitenin atçılık programı öğrencilerinin gösterileriyle renk kattığı etkinlikte dilek tutularak demir dövülüp, lokma tatlısı dağıtıldı.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, baharın müjdecisi nevruzun Türk coğrafyasının ortak bayramı olduğunu vurguladı.

Yapımı tamamlanan ana giriş kapısının da duruşu, rengi ve mimarisiyle Çubuk ovasına çok yakıştığını dile getiren Aydınlı, "Bu üniversitenin her şeyiyle Yıldırım Beyazıt Han'ın adına layık olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sosyal medyadan yaptıkları mesajları yakından takip ettiğini anlatan Aydınlı, "Kapının anahtarı bizdeydi ve bunu bugün sizlere açtıracağız." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise nevruzun baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından kapının açılışı için kurdele kesilirken, gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, öğretim elemanları, mahalle muhtarları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Külliyesi, Nevruz Bayramı, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde kapı açılışı ve Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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