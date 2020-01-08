AYBÜ ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYBÜ ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

AYBÜ ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi işbirliği protokolü imzaladı

6 saat önce

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

AYBÜ ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Çubuk Bilim ve Sanat Merkezinin, AYBÜ'nün akademik deneyiminden ve imkanlarından yararlanması için işbirliği yapıldı.

AYBÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Arslan, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Dairesi Şube Müdürü Ahmet Başar, AYBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Hüseyin Ayhan, Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Taner Aşçı ve davetliler katıldı.

Özel yetenekli öğrenciler ile ortak eğitim, proje, gözlem, deney, gezi, patent, atölye çalışması ile öğretmen eğitimleri gibi faaliyetlerde işbirliği yapmayı hedefleyen protokolü Rektör Prof. Dr. Aydınlı ile Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar imzaladı.

İmza töreninde konuşan Rektör Aydınlı, protokolün imzalanmasının ardından her alanda azami işbirliği yapılması gerektiğini ve bunun gerçekleşmesi için gerekli gayreti göstereceklerini belirtti.

Üniversite olarak Kuzey Ankara'nın gelişmesine büyük katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Aydınlı, "Yapılan bu işbirliği protokolünün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ankara'daki birçok eğitim kurumuyla ve yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle eğitim anlamında kalitenin her geçen gün yükseltilmesi için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde akademik camia ile öğretmenleri eğitim kurumlarında bir araya getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yapılan protokolün öğretmen ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Akpınar, "Öğretmenlerimizin sahip oldukları deneyim ile üniversitelerimizin sahip olduğu bilgi birikiminin Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara aktarılması büyük önem arz etmektedir. Bu tür girişimlerin Ankara'daki eğitim hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız." dedi.

Protokol hakkında bilgi veren Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Taner Aşçı ise şunları aktardı:

"İmza altına alınan işbirliği protokolü kapsamında merkezimiz ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak bundan sonra ortak bilimsel etkinlik ve eğitim faaliyetleri planlayacağız. Bu kapsamda görevli akademisyenler ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin ortak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi sağlanacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin laboratuvar ve atölyelerinin de kullanılacağı eğitim faaliyetlerine üniversite tarafından görevlendirilen akademik danışmanlar da eşlik edecekler."

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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