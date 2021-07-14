AYBÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Koç'tan Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Koç ve beraberindeki heyet Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Demirbaş'a açılan yeni bölümler ve planladıkları projelerle ilgili bilgi veren Koç, üniversite faaliyetlerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Öğrenci sayılarının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Koç, "Göreve yeni atandım. Belediyemiz başta olmak üzere ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmak istiyorum. Özellikle de belediyemiz ile işbirliğinde ilçenin ekonomik değerleri, tarım, hayvancılık ve turizmine yönelik projeler hazırlamak istiyoruz. Bu konuda çok donanımlı hocalarımız var. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Aydınlı beyin özellikle bu bölgenin gelişmesine katkı vermemiz konusundaki talimatları var" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise Koç'a yeni görevinde başarılar diledi.

İlçelerinin eğitim şehri olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Demirbaş, özellikle son zamanlarda üniversitenin varlığını çok daha iyi hissetmeye başladıklarını kaydetti.

Yeni bölümler ve ilçeye gelecek öğrencilerin konaklama, barınma ve sosyal faaliyetleri konusunda bir değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını anlatan Demirbaş, "İnşallah önümüzdeki günlerde üniversitemiz ile güzel projelere imza atacağız" diye konuştu.